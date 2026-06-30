خلال شهر.. اعتقال 184 متهماً بالإرهاب والمخدرات والابتزاز في العراق

أعلن جهاز ، اليوم الثلاثاء، اعتقال 184 متهماً بالإرهاب والمخدرات والابتزاز في .

وقال الجهاز في بيان، انه تمكن من "القبض على (٢٦) متهماً بالإرهاب، و(٥٧) تاجراً ومروّجاً للمخدرات، و(١٠١) متهماً بالابتزاز والتهديد".



واشار البيان الى "عمليات نوعية أخرى نفذها الجهاز في مختلف محافظات البلاد".