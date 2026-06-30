اعتقال ثلاثة "إرهابيين" في ثلاث محافظات

وجاء في بيان للجهاز، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت تشكيلات سلسلة عمليات أمنية في مناطق متفرقة، أسفرت عن إلقاء القبض على (3) ارهابيين وتفتيش عدة اوكار في مناطق متفرقة من البلاد".

وأوضح البيان "اذ تمكن الابطال من إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإرهابية، والذي كان يُعرف بـ(مسؤول التفخيخ العام) في ، حيث جرى اعتقاله في بالتعاون مع مديرية عمليات جهاز اسايش ".



وأضاف "كما شرعت قواتنا بتنفيذ عدة عمليات منفصلة اسفرت عن القاء القبض (2) ارهابي في محافظتي (الانبار، ونينوى)، وتفتيش مجموعة قرى طينية واوكار لبقايا الارهابي في ".