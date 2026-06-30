اعتقال عراب تهريب المخدرات في الانبار

وذكر بيان للمديرية، انها وبالاستناد إلى معلومات استخبارية دقيقة وتغذية عكسية محكمة، تمكنت من الإطاحة بأحد عرابي تهريب السموم المخدرة.وجاءت العملية – وفق البيان – "بعد متابعة مستمرة لتحركات المتهم، أسفرت عن إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وضبط بحوزته ( ٣٢ ) كغم من مادة الكبتاجون المخدرة قرب منفذ الحدودي ضمن محافظة والذي كان يروم تهريبها إلى إحدى دول الجوار".