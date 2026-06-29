بعد حملة "الفجر".. القوات الأمنية تعيد فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين

وذكرت مصادر للسومرية نيوز، انه "تم فتح أمام المواطنين بعد حملة الفجر التي نفذتها القوات الامنية".واغلقت القوات الأمنية في وقت سابق اغلاق المنطقة لتنفيذ اعتقالات واسعة شملت 21 متهما لغاية الان ضمن حملة الفجر التي شرع فيها الحكومة الحالية.