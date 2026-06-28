مصادر تتحدث: حملة جديدة لملاحقة المسؤولين الفاسدين مساء اليوم

وقال المصدر لـ ، ان "حملة مكافحة المسؤولين الفاسدين مستمرة حتى الان وشملت محافظات أخرى غير العاصمة ".وأضاف ان "الحملة ستزداد ذروتها مساء اليوم عبر موجة اعتقالات جديدة تطال مسؤولين في الدولة"، لافتا الى ان "المعلومات المتوفرة تشير الى ان الحملة ستطال العشرات من المسؤولين الكبار في سواء نواب او وزراء او وكلاء وزراء او مدراء عامين بمختلف قطاعات الدولة".