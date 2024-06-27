البصرة.. مقتل مواطن والسبب "ثأر"

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل مواطن على يد مجهولين في محافظة البصرة؛ بسبب "ثأر عشائري".

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مواطناً قتل في على يد مسلحين مجهولين في قضاء سفوان".



وبين، أن "الشخص المقتول من سكنة قضاء القرنة"، لافتاً إلى أن "جريمة قتله جاءت بسبب ثأر عشائري".

