ديالى.. ضربة جوية تحول وكراً بداخله عناصر إرهابية الى رماد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "مرة اخرى يوجه صقور الجو جام غضبهم على الإرهاب ويسلطون نيران اسلحتهم على أحد الأهداف المهمة ويحيلونه الى رماد، وتأتي هذه الضربة بواسطة طائرات F_16 وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".وأضافت، انه "تم استهدف هذا الوكر المهم للعناصر الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، مما ادى الى تدميره بالكامل وقتل العناصر الارهابية التي بداخله وسوف يتم اعلامكم بالنتائج التفصيلية لاحقا".وأشارت الى انه "قواتنا المسلحة البطلة وصقورها البواسل بالمرصاد للإرهاب اين ما يكون".