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بغداد.. ضبط صالة قمار واعتقال 10 متهمين في الكرادة

أمن

2024-07-04 | 04:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بغداد.. ضبط صالة قمار واعتقال 10 متهمين في الكرادة
718 مشاهدة

السومرية نيوز – امن

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، ضبط قاعة تمارس فيها لعبة القمار، فيما اشارت الى اعتقال 10 متهمين بداخلها، بينهم امرأتين اثنتين في منطقة الكرادة بجانب الرصافة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي وتكثيف الجهود الاستخبارية، شرعت قوة مشتركة من (قسم شرطة الكراد، نجدة الكرادة، الامن السياحي) بواجب تدقيق وتفتيش الفنادق المشبوهة وقاعات الروليت والمواد الكحولية غير الرسمية، تمكنت خلاله من ضبط قاعة بداخلها صالة "للعب القمار" واعتقال عشرة متهمين فيها، بينهم "امرأتين اثنتين".

وأشارت الى "ضبط ادوات تستخدم في لعبة الروليت والقمار، وذلك في منطقة الكرادة بجانب الرصافة".

واضافت ان "الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة تم احالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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