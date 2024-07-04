بغداد.. ضبط صالة قمار واعتقال 10 متهمين في الكرادة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي وتكثيف الجهود الاستخبارية، شرعت قوة مشتركة من (قسم شرطة الكراد، نجدة الكرادة، الامن السياحي) بواجب تدقيق وتفتيش الفنادق المشبوهة وقاعات الروليت والمواد الكحولية غير الرسمية، تمكنت خلاله من ضبط قاعة بداخلها صالة "للعب القمار" واعتقال عشرة متهمين فيها، بينهم "امرأتين اثنتين".وأشارت الى "ضبط ادوات تستخدم في لعبة الروليت والقمار، وذلك في منطقة الكرادة بجانب الرصافة".واضافت ان "الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة تم احالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".