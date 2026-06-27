فتح تحقيق بعد وفاة موقوف بتهمة تعاطي المخدرات في النجف

وقالت المديرية في بيان، إنه "بتاريخ 25/6/2026 راجع أحد الأشخاص ، حيث اشتُبه بوجود حالة تعاطٍ للمواد المخدرة، وعلى إثر ذلك تم إشعار قسم شؤون في الأشرف عبر الرقم الساخن (911)".وأضافت أنه "تمت مرافقة مفرزة مختصة إلى المستشفى، وأجرت الفحوصات الأولية التي أثبتت تعاطي المواد المخدرة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة".وأشارت إلى أنه "بعد وصوله إلى مقر المديرية أفاد المتهم بابتلاع كمية من مادة الكريستال المخدرة تقدر بـ40 غراماً، ما استدعى عرضه على الذي قرر توقيفه وفق القانون".وتابعت أنه "بعد ساعات من التوقيف تعرض المتهم لألم حاد في الجهاز الهضمي، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن تتدهور حالته لاحقاً ويتم نقله مجدداً حيث فارق الحياة أثناء النقل".وأكدت المديرية أن "جميع الإجراءات موثقة أصولياً، وتم تشكيل مجلس تحقيقي مختص للوقوف على ملابسات الحادثة ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها وفق القانون".وأشارت إلى وجود "أحكام قضائية سابقة بحق عدد من أفراد عائلة المتهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات".وختمت المديرية بالتأكيد على التزامها بتطبيق القانون وحماية المجتمع، وأن أي تقصير سيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية.