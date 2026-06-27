البصرة.. العثور على بقايا هيكل عظمي لمفقود وبجانبه "ورقة"

أفاد مصدر أمني في ، بالعثور على بقايا هيكل عظمي لمفقود في قضاء وبجانبه "ورقة" تحمل عبارة.

وقال المصدر في حديث لـ ، "تم العثور على بقايا هيكل عظمي في قضاء منطقة البتروكيمياويات بجانبي الطريق (سفوان الزبير) والعائدة الى مواطن تولد 1990 يسكن قضاء الزبير".

وأضاف المصدر "تم ضبط بجانبه محفظة بداخلها ورقة مكتوب فيها (دعمت هذا الشخص على طريق ابروني الذمة) مع بطاقة سكن استنساخ العائدة الى والده وكذلك هاتفه النقال".