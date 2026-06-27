الشرطة تعتقل متهماً بابتزاز فتاة بالجرم المشهود في بغداد

وذكرت القيادة في بيان، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام الكرخ/ إجرام تمكنت من الإطاحة بمتهم أقدم على ابتزاز فتاة ومساومتها على دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها الشخصية".وأضافت أن "العملية جاءت بعد أن تقدمت المشتكية ببلاغ إلى المديرية، حيث باشرت المفارز بجمع المعلومات والتحري عن المتهم، قبل نصب كمين محكم أسفر عن القبض عليه بالجرم المشهود أثناء استلامه المبلغ المالي المتفق عليه".وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه وفق القانون".