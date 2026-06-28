ما حصل في المنطقة الخضراء وسط بغداد فجرا

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية اغلقت ومنعت من الدخول او الخروج منها حتى لاصحاب الباجات المخولة".واضاف ان "هناك انباء بشن قوة امنية كبيرة حملة اعتقالات في المنطقة شملت سياسيين ورجال أعمال".