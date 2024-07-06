"رمانة يدوية" تودي بحياة طفلين في الفلوجة

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمقتل طفلين بانفجار "رمانة يدوية" في الفلوجة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رمانة يدوية انفجرت ضمن حي المهندسين في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار".

وأضاف المصدر أن "الانفجار ادى الى مقتل طفلين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.