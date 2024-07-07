ذي قار.. حريق "هائل" بقاعدة الإمام علي الجوية

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق "هائل" بقاعدة الإمام علي الجوية في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حريقا هائلا اندلع بقاعدة الامام على الجوية بمحافظة ذي قار".



وأضاف، ان "الحريق تسبب بحالات اختناق وإصابات".



وأشار المصدر الى ان "الحريق أتى على 10 كرفانات في القاعدة لجوية تستخدم لتصفية المياه (RO)، بسبب تماس كهربائي داخل تلك الكرفانات نتيجة ارتفاع حرارة الطقس".