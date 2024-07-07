متأثرا بجراحه.. وفاة ضابط تعرض لهجوم مسلح في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ضابطا برتبة عقيد بشرطة الحدود لقي مصرعه متأثرا بجروحه اثر تعرضه لهجوم مسلح بمحافظة ميسان".وفي وقت سابق اليوم أكد المصدر الأمني "تعرض عقيد في شرطة الحدود بمنطقة الغدير قرب المستشفى اللبناني بميسان لمحاولة اغتيال واصابته بجروح".