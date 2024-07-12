"خلل فني" يحرق دورية شرطة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق داخل دورية شرطة؛ نتيجة خلل فني، شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "النيران اندلعت داخل إحدى دوريات شرطة النجدة ضمن منطقة الرشاد شرقي العاصمة".



واضاف، ان "الحادث وقع نتيجة خلل فني حصل بالمركبة".

