تطورات المنطقة الخضراء.. اعتقال اكثر من 8 اشخاص بينهم نواب

وقال المصدر لـ ، ان "الفرقة الخاصة قامت فجر اليوم، باعتقال اكثر من 8 اشخاص بينهم نواب".واضاف ان "ذلك جاء على خلفية قرارات قضائية تتعلق بتهم فساد".