شرطة الكرخ تحبط محاولة سطو مسلح على محل ذهب في الدورة وتعتقل المتهم

وقالت القيادة في بيان، إن مفارز تحركت إلى موقع الحادث عقب تلقي بلاغ بالواقعة، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على المتهم في حينه، وضبط السكين المستخدمة في الاعتداء.وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهم حاول سرقة محتويات المحل، إلا أن مقاومة صاحب المحل دفعته إلى استخدام السكين، ما أدى إلى إصابته بعدة طعنات في الرقبة واليد.وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة، فيما اعترف خلال التحقيق بتنفيذ محاولة السرقة والاعتداء بقصد الاستيلاء على المصوغات الذهبية.