الدفاع المدني يخمد حريقاً التهم 4 كرفانات في أم قصر

وذكر المصدر لـ ، أن فرق الإطفاء وصلت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مواقع مجاورة، دون تسجيل خسائر بشرية.وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحريق نجم عن تماس كهربائي داخل الموقع، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابساته وتقييم حجم الأضرار.