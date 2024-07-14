متهمان بجرائم "الخطف" في قبضة القوات الأمنية

السومرية نيوز – امني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن القبض على متهمين اثنين في منطقة المدائن بجانب الرصافة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "‏‎بجهد استخباري عالي المستوى لتعقب ومتابعة عدد من المتهمين بجرائهم الخطف وبعد استحصال اوامر القبض القضائية وبعمليتان نوعيتان منفصلتان، تمكنت مفارز خلية مكافحة الخطف استخبارات وامن/قيادتنا، بالاشتراك مع القوة الماسكة، من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة 421 ق.ع خطف، بعد استدراجهم لكمائن محكمة نصبت لهما في منطقة ( المدائن) بجانب الرصافة وتسليمها الى جهة الطلب".

ودعت القيادة "المواطنين المتضررين من تلك الاعمال الاجرامية، التبليغ عن أية حالة خطف والاتصال بالخط الساخن المجاني الخاص بخلية مكافحة الخطف في قيادة عمليات بغداد (07716717771) مع ضمان عدم كشف هوية المتصل والمعلومات التي ادلى بها".