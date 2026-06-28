السماح بالدخول لفئة واحدة.. استمرار إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "إغلاق لا يزال مستمراً، ويُسمح بالدخول فقط لأصحاب الباجات الرسمية".وأضاف، أن "القوات الأمنية تواصل إجراءات التفتيش الدقيق للمركبات الداخلة إلى المنطقة والخارجة منها".يأتي ذلك بعد أن شنت قوة أمنية عمليات مداهمة طالت منازل مسؤولين واعضاء في بتهم تتعلق بالفساد.