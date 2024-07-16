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الاعرجي للسفير الأسترالي: هذه الغاية من انهاء مهمة التحالف الدولي
أمن
2024-07-16 | 09:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
687 مشاهدة
أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، للسفير الأسترالي في بغداد غلين مايلز، اليوم الثلاثاء، أن إنهاء مهمة التحالف الدولي جاء لتحويلها إلى علاقات ثنائية أمنية واستخبارية لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفير الأسترالي في بغداد، غلين مايلز".
وتناول اللقاء، "بحث تطوير العلاقات العراقية الأسترالية على جميع الصعد، لاسيما المجال الأمني والاستخباري واستمرار التعاون بين البلدين وفي كافة المجالات".
وأكد الأعرجي، أن "إنهاء مهمة التحالف الدولي جاء لتحويلها إلى علاقات ثنائية أمنية واستخبارية لمواجهة الإرهاب والتطرف".
من جانبه جدد السفير الأسترالي، "حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق، واستمرار الدعم للقوات العراقية من خلال البعثة الاستشارية لحلف الناتو".
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