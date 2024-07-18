أول تعليق للحشد بعد انفجار مخازن للسلاح في بغداد

أصدر الحشد الشعبي، الخميس، بياناً حول انفجار مخازن للسلاح جنوبي بغداد.



وقال الحشد في البيان، "في الساعة 1900 بتاريخ 7/18 /2024 وقع انفجار في مخازن الدعم اللوجستي للواء 42 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين تحديدا المعسكر الخلفي في منطقة اليوسفية جنوب بغداد".

وأضاف "شكلت الهيئة لجنة فنية مختصة للوقوف على أسباب الانفجار، حيث تتواجد جميع كوادر الإنقاذ والفرق الصحية وعجلات الإطفاء"، مشيراً الى أن "الحادث لم يخلف خسائر بشرية وفق المعلومات الأولية".



وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الخميس، بانفجار مخازن سلاح وعتاد ضمن منطقة عويريج جنوبي بغداد.