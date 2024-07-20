في بغداد.. اعتقال مطلوبين بينهم بتهمة "الدكة العشائرية"

أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء السبت، عن اعتقال تسعة مطلوبين بينهم بتهمة "الدكة العشائرية".

وقالت القيادة في بيان، "استكمالاً للعمليات الأمنية التي تجريها قطعاتنا لتعزيز الأمن والأستقرار في مناطق شرق بغداد بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون وتجار ومروجي المواد المخدرة "السموم" ومرتكبي النزاعات العشائرية "ارهاب الاحياء السكنية"، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية من القاء القبض على (9) مطلوبين قضائياً".

وأضاف البيان "بينهم متهمون اقدموا على تنفيذ جرائم "الدكة العشائرية" واخرين وفق المادة 28/مخدرات ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال، بالاضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة خلال تنفيذ عملية بحث وتفتيش مناطقي"، مشيرا الى أن ذلك تم "ضمن مناطق (الشعب، السياحي، الدسيم، سبع قصور، الغرير، الشيشان) شرقي العاصمة بغداد".