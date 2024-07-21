حرائق العراق في النصف الأول لـ2024 أقل من العام الماضي بـ40%

وقال وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري بأن هناك حزمة إجراءات طبقتها مديرية الدفاع المدني للحد من الحرائق أو خفضها، منها إجراء الكشوفات الميدانية للمشاريع والمحال التجارية للتأكد من تطبيق معايير السلامة، التي وصل عددها خلال الأشهر الستة الماضية، إلى 72 ألفا و 144 كشفا.وأضاف أن الوزارة أصدرت قرارا بمنع استخدام المواد التي تساعد على الحريق في المباني لتجنب حوادثها، مؤكدا إسهام تلك الإجراءات بشكل ملحوظ في خفض حوادث الحريق بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ عددها خلال الأشهر الستة الماضية خمسة آلاف و500 حادث .ومن جانبه أوضح مدير إعلام الدفاع المدني نؤاس صباح شاكر أن عدم التزام المواطنين بتعليمات السلامة، يعرضهم لخطر حوادث الحريق لاسيما في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبه من فرص اندلاع الحرائق، بسبب زيادة الأحمال وتشابك الأسلاك وغياب إجراءت السلامة.وأشار إلى أهمية تطبيق وصايا الدفاع المدني، وأهمها إخلاء السيارات من المواد الغازية القابلة للانفجار، مع ضرورة فتح نوافذها بشكل بسيط، إضافة إلى عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل وتعبئتها إما صباحا أو مساء، وتجنب استخدام النقاط الكهربائية ذات المناشئ الرديئة، وعدم تحميل الأسلاك الكهربائية أكثر من الحد المقرر لها، بحسب صحيفة الصباح.