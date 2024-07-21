6 أجانب يعتدون على كلية أهلية في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود حالة تعدي على الحرم الجامعي لإحدى الكليات الأهلية، توجهت قوة مشتركة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية ومفرزة من شرطة نجدة الحرية إلى الموقع".وأضافت ان "القوة تمكنت من اعتقال المخالفين وعددهم ستة أشخاص يحملون جنسيات اجنبية لمخالفتهم ضوابط وشروط دائرة الاقامة والجنسية"، مبينة انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".