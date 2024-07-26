جنود عراقيون يتسلقون عاشر أعلى قمة جبلية في العالم (صور)

وزارة الدفاع العراقية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان أبطال القوات الخاصة تمكنوا من تسلق عاشر أعلى قمة جبلية في العالم ضمن مسابقة عالمية cism أجريت في جمهورية روسيا الاتحادية بمشاركة 15 دولة، مبينا، "وصل فريق أبطال القوات الخاصة العراقية الفريق الاول في تسلق الابطال قمة جبل (إلبروس) الذي يقع في سلسلة جبال القوقاز الغربية في جمهورية روسيا".وقمة إلبروس هي أعلى قمة في جبال القوقاز وفي روسيا وأوروبا، وبارتفاع يبلغ 5,642 م، وهو في المرتبة العاشرة عالميًا، حيث تصل درجة الحرارة إلى 30 تحت الصفر وانعدام الرؤية ليلاً ونهاراً ونقص الأكسجين يصل إلى 50% ويعد الجبل من أخطر المرتفعات في العالم، بحسب البيان.