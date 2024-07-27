السفارة الأمريكية في بغداد تكشف تفاصيل اطلاق النار قرب مقرها

كشفت السفارة الأمريكية في بغداد، مساء السبت، تفاصيل حادث اطلاق النار قرب مقرها.

وقال المتحدث باسم السفارة في حديث لـ السومرية نيوز، " تلقينا تقريراً من السلطات العراقية بشأن إصابة نتيجة لاطلق ناري بالقرب من سفارة الولايات المتحدة في بغداد في مساء 26 يوليو".

وأضاف "كشف تحقيقنا ان هناك إطلاق نار غير مقصود من قبل شخص داخل مجمع السفارة، وكان هذا حادثًا مؤسفًا"، مشدداً بالقول "نحن نأخذ هذا الأمر بكل جدية ونواصل التحقيق".



وتابع المتحدث "نحن قلقون بشدة بتقرير إصابة مواطن عراقي ونتمنى لها الشفاء العاجل"، مضيفا "لقد أبلغنا السلطات العراقية وسوف نواصل التنسيق الوثيق معهم".

وبحسب مصادر أمنية، فإن امرأة أصيبت برصاص قناص من السفارة الأمريكية ب‍المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتخضع حاليا لعملية جراحية.

وكشف رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، كريم عليوي المحمداوي، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة مشتركة للوقوف على اصابة مواطنة عراقية في المنطقة الخضراء بنيران السفارة الامريكية.