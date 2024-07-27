عمليات البصرة تنوه لتفجير "مسيطر عليه" صباح الغد

أعلنت قيادة عمليات البصرة، مساء السبت، عن تفجير "مسيطر عليه" صباح يوم غد الأحد.

وقالت قيادة العمليات في بيان، "تعلن قيادة عمليات البصرة عن إجراء تفجير مخلفات حربية (تحت السيطرة) في منطقة الزريجي يوم غد الاحد الموافق 28 تموز 2024". وحدد البيان وقت التفجير "من الساعة 7 صباحاً لغاية الساعة الـ 11 صباحا".