احباط محاولة نحر طفل في السيدية

السومرية نيوز - امني

افاد مصدر امني، بأن قوة تمكنت من احباط محاولة نحر طفل في منطقة السيدية ببغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شخصاً حاول نحر طفل بالة حادة (سكين) فوق جسر المشاة ضمن منطقة السيدية ببغداد".

وأضاف ان "قوة امنية تمكنت من تطويق المكان وتحرير الطفل والقبض على الشخص وايداعه التوقيف لأغراض التحقيق".