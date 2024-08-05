كمين يطيح بمحكوم هارب في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على محكوم هارب في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على احد المطلوبين الهاربين والمحكوم بالاعدام شنقاً وفق المادة ٤٠٦ قتل عمد".



وبين، أن "ذلك تم بعد نصب كمين محكم له ضمن منطقة الراشدية".

