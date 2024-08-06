أول تعليق من بايدن على هجوم قاعدة عين الأسد

السومرية نيوز – دولي

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد في الانبار مساء امس الاثنين.

وقال البيت الأبيض في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، انه "تم إطلاع الرئيس جو بايدن ونائبته كاملا هاريس بهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق"، مبينا ان "بايدن ونائبته ناقشا الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأميركية والرد على أي هجوم".

وأضاف ان "فريق الأمن القومي أطلع بايدن ونائبته غايضا على المستجدات في الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها للقوات الأميركية".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق الاثنين عن مسؤولين أميركيين أن ما لا يقل عن خمسة جنود أميركيين أصيبوا في هجوم على قاعدة عين الأسد في غرب العراق الاثنين.

وأفاد مصدران أمنيان عراقيان بأنه تم إطلاق صاروخين من طراز كاتيوشا على القاعدة.

وذكر أحد المصدرين أن الصاروخين سقطا داخل القاعدة.