مشاجرة داخل "مجلس عزاء" تنتهي بمقتل شخص شرقي بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص جراء مشاجرة داخل أحد مجالس العزاء لأحد المتوفين في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة لم تعرف اسبابها داخل أحد مجالس العزاء لأحد المتوفين ضمن مدينة الصدر تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، اسفرت عن مقتل شخص".



وأضاف، ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث للسيطرة على الوضع".