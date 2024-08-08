بسبب ثأر عشائري.. إصابة مواطن بجروح "خطرة" في ميسان

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، أن "مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن الطريق العام في قضاء الكحلاء بميسان ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة، مشيرا الى ان سبب ذلك يعود الى ثأر عشائري.ومع انتشار السلاح المنفلت في العراق وتأثيراته الكبيرة على الأمن المجتمعي، احتل العراق المرتبة الثامنة عربياً والثمانين عالمياً من أصل 146 دولة بمؤشر الجريمة للعام الحالي 2024، وفقاً لموقع "نامبيو" الذي يُعنى بتقديم بيانات حول أسعار المستهلك، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية.