مصدر يكشف تفاصيل انفجار جنوب بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان الانفجار الذي سمع فجر اليوم جنوب العاصمة ناجم عن العثور على عبوة صوتية مرمية داخل ارض متروكة مجاورة للخط السريع الدولي باتجاه محافظة بابل.وبين أنه "تم تفجيرها تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي دون اصابات تذكر".