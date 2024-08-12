مقتل 17 مسلحاً في العراق

السومرية نيوز – امني

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن مقتل 17 مسلحاً من الـPKK في العراق.

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم، إن "الجيش نفّذ ضربات جوية في شمال العراق أسفرت عن قتل 17 عضواً بحزب العمال الكردستاني المحظور".

وتصنِّف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية منذ 1984، منظمة إرهابية.

وتوغلت تركيا عسكرياً من قبل في سوريا أيضاً لتنفيذ عمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إذ تَعدُّها جناحاً من حزب العمال الكردستاني.