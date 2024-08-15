بغداد.. تحرير "منتسب" واعتقال خاطفيه استدرجوه بوجود "مساج"

أفاد مصدر أمني، بتحرير "منتسب أمني" واعتقال خاطفيه بعد استدراجه بوجود "مساج بكادر نسائي".



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "وردت معلومات استخباراتية دقيقة بوجود حالة خطف لاحد المواطنين في منطقة الشعب حي التجار تم الانتقال إلى محال الحادث وتبين بالفعل وجود ثلاثة أشخاص من اصل خمسة قاموا باستدراج واختطاف مواطن يسكن واسط ويعمل منتسبا أمنيا".

وأضاف المصدر أنه "تم استدراجه عن طريق التواصل الاجتماعي صفحة وهمية على الفيس بوك بوجود مساج بكادر نسائي وبعد الاتصال عليه ودخوله الدار حيث قاموا بالمساومة بمبلغ مالي قدرة خمسة ملايين دينار عراقي من قبل ثلاثة اشخاص تم القبض عليهم ".