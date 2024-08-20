عمرها 10 سنوات.. اعتقال شخص اغتصب ابنة شقيقه

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باعتقال شخص اقدم على اغتصاب ابنة شقيقه في مدينة بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم اعتقال شخص أقدم على اغتصاب ابنة شقيقه ذات التولد ٢٠١٤ ضمن شارع ٤٠ في منطقة الصوفية بالرمادي".



وأضاف، ان "الطفلة ترقد حاليا بالمستشفى لتلقي العلاج".

