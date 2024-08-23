في بغداد.. مقتل ضابط على يد "عشيق" زوجته

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ورود اخبار بوجود حادث إطلاق نار على ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي داخل داره ، على الفور تم التوجه من قبل مفارز قيادة شرطة الرصافة المتمثلة بـ(قسم شرطة الزعفرانية) إلى مكان الحادث ليتم تشكيل فريق عمل مختص حيث تم جمع المعلومات والتعمق بالتحقيق ومتابعة كاميرات المراقبة وتبين وجود علاقة غير اخلاقية (خيانة زوجية) بين المتهم وزوجة المجنى عليه وقيام الجاني بأطلاق النار على زوجها داخل داره أثناء عودته ولاذ بالفرار".وأضاف البيان، "ليتم إلقاء القبض على منفذ الجريمة بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة بعد نصب كمين محكم له ضمن منطقة سوق شلال"، مشيراً إلى "ايداعه التوقيف وفق احكام المادة (٤٠٥) ق ع لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصا مسلحا فتح نيران سلاحه الرشاش على منزل ضابط برتبة عقيد ركن في الجيش، في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة".وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى الى إصابة الضابط بجروح نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج"، مبينا ان "القوات الأمنية شنت حملة بحث عن الجاني".