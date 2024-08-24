البصرة.. العثور على جثة شاب متوفي داخل منزله

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية عثرت، مساء اليوم، على جثة شاب متوفي داخل منزله في الزبير منذ يومين".

وأضاف المصدر أن "الشرطة تحقق في الحادث"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.