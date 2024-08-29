الإطاحة بإرهابيين وتجار مخدرات في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، تمكنت مفارزنا من الاطاحة بعنصرين ارهابيين في مركز قضاء الطارمية، صادره بحقهم مذكرتا قبض وفق احكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء".ومن جهة أخرى، اشارت المديرية الى "القبض على ثلاثة تجار ومروجي للمواد المخدرة في منطقتي العبيدي والكرادة ببغداد ، ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وادوات تعاطي، صادره بحقهم مذكرت قضائية وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات".