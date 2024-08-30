"صمون 10 بألف" يتسبب بمجزرة في الكوت

السومرية نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن شخصين قتلا وأصيب 3 اخرون بمشاجرة على بيع صمون في الكوت.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة جرت بين اصحاب أفران للمعجنات في منطقة الشهداء وسط مدينة الكوت، على خلفية بيع احدهم 10 صمونات بـ1000 دينار والأخر 8 صمونات بـ1000 دينار".

وأضاف ان "المشاجرة تطورت الى استخدام الأسلحة ما أدى الى مقتل شخصين وهما شقيقان واصابة ثلاثة اخرين بجروح بليغة"، مشيرا الى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين الى الطب العدلي".