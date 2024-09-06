بغداد.. قوة امنية تنفذ عملية دهم داخل محطة سكك الحديد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بتنفيذ عملية دهم داخل المحطة العالمية لسكك الحديد في .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية داهمت مطعم واستراحة المحطة الموجودة ضمن المحطة العالمية لسكك الحديد".



واشار الى انه تم "ضبط عدد من الاشخاص يمارسون لعبة القمار".