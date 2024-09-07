وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة وقعت بين شخصين احدهما منتسب تطورت الى استخدام مسدس".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن إصابة المنتسب واعتقال الطرف الثاني ضمن حي الميكانيك في منطقة الدورة".