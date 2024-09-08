غداً.. عمليات البصرة تنوه لتفجير "تحت السيطرة"

أعلنت قيادة عمليات البصرة، مساء الأحد، عن تفجير "مسيطر عليه" صباح يوم غد الاثنين.

وقالت قيادة العمليات في بيان، "سيتم اجراء تفجير واتلاف بعض المخلفات الحربية (تحت السيطرة) من قبل وحدة معالجة القنابل غير المنفلقة في قيادة عمليات في منطقة مجنون". وحدد البيان وقت التفجير "من الساعة 7 صباحاً لغاية الساعة الـ 10 صباحاً".