في محافظتين.. الإطاحة بـ4 تجار مخدرات وادوية غير مرخصة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها في تمكنت عبر معلومات استخبارية دقيقة من الاطاحة بثلاثة تجار ومروجي للمواد المخدرة بمحافظة ديالى، صادره بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (28 مخدرات)"، مؤكدة انه "جرى تسليم المتهمين إلى المختصة اصوليا".واضافت ان "مفارزها في القت على متهم يقوم ببيع الأدوية غير المرخصة من خلال الترويج لها في برامج التواصل الاجتماعي"، مبينة انه "تم ضبط بحوزته بالجرم المشهود أدوية مهربة وغير مرخصة كان يروم توصيلها (دلفري) تم مصادره الأدوية التي بحوزته واحالته إلى التحقيق".