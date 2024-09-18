إبن الـ13 عاما يقضي على أفراد عائلته!

دعا شيوخ عشائر الاجهزة الامنية بسحب السلاح المنفلت من المنازل، بعدما أقدم شخص قاصر يبلغ من العمر 13 سنة على قتل أفراد عائلته رميا بالرصاص في القبلة بمحافظة بينما كان يلهو بالسلاح.ماذا قال أقارب العائلة لكادر السومرية؟