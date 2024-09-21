في بغداد.. اعتقال قاتل ومطلوب جنوبي العاصمة

أعلنت عمليات بغداد، مساء السبت، عن اعتقال متهمين اثنين أحدهما اقدم على قتل منتسب وآخر مطلوب جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية وتنفيذ مذكرات القضائية، تمكنت قوة مشتركة من فرقة المشاة السابعة عشر والأجهزة الأمنية الملحقة بها، من القاء على متهمين اثنين، احدهما اقدم على قتل منتسب نتيجة خلاف فيما بينهما في وقت سابق، جاء ذلك خلال التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات ضمن "سيطرة بغداد" على الطريق الرابط مع محافظة (بابل)".

وأضاف أنه تم اعتقال "آخر بجرائم السرقة بعد رصد تحركاته ومكان تواجده واعتقاله في "العزاب" جنوبي العاصمة"، مشيرا الى "تم تسليم المتهمين الى ذات الاختصاص لاكمال الإجراءات القانونية بحقهما".