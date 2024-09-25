اعتقال 5 متهمين بجرائم مختلفة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "استكمالاً للعمليات الأمنية والبحث والتفتيش المناطقي التي تجريها قطعاتنا لتعزيز الأمن والاستقرار وبهدف ملاحقة الخارجين عن وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة (الأولى، الثانية، الآلية) شرطة اتحادية من خلال اجراء الممارسات الأمنية وتسيير الدوريات، من القاء القبض على خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".وأضافت القيادة، ان "من بين المتهمين، متهم هارب بجريمة القتل العمد وآخر بالسرقة بعد دخوله لإحدى القاعات المغلقة في منطقة أبو نؤاس وسرقة محتوياتها وبالجرم المشهود وآخرين بحيازة الأسلحة غير المرخصة وضبط الأسلحة التي بحوزتهم".وتابعت القيادة، أنه "تم احالة الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".