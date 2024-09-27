تحرير مختطف والقبض على عصابة للخطف في ديالى (فيديو)

الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بعد التحري وجمع المعلومات ومراقبة الخاطفين وتحديد مكانهم تم الشروع بعملية المداهمة وإلقاء القبض على اثنين من الخاطفين بكمين في منطقة الخالص، مضيفا ان انه أثناء التحقيق الفوري معهما اعترفا بموقع تواجد الضحية وعلى إثر ذلك باشرت مفارز الجهاز بمداهمة مكان احتجاز المخطوف وتحريره وإلقاء القبض على باقي أفراد العصابة.الفيديو ادناه: